У португальському колективі хочуть виручити за продаж гравця як мінімум 18 мільйонів євро. Нещодавно Шахтар покращив свою пропозицію, проте вона не дотягує до зазначеної суми.

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"Гірники" зробили пропозицію в 12 мільйонів євро плюс бонуси, що вже не влаштувало португальців. Сам футболіст готовий грати в Україні і чекає, що переговори завершаться успіхом.

Педріньо не заграв у Бенфіці, а тому хоче змінити обстановку, але не бажає їхати в оренду на наступний сезон, а також повертатися до Бразилії.

Кар'єра Педріньо: коротко