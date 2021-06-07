В португальском коллективе хотят выручить за продажу игрока как минимум 18 миллионов евро. Недавно Шахтер улучшил свое предложение, однако оно не дотягивает до указанной суммы.
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"Горняки" сделали предложение в 12 миллионов евро плюс бонусы, что уже не устроило португальцев. Сам футболист готов играть в Украине и ждет, что переговоры завершатся успехом.
Педриньо не заиграл в Бенфике, а потому хочет сменить обстановку, но не желает ехать в аренду на следующий сезон, а также возвращаться в Бразилию.
Карьера Педриньо: кратко
- Педриньо играет в амплуа правого полузащитника, но также способен сыграть левого хавбека или оттянутого форварда.
- Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро, его контракт с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Педриньо провел 14 матчей и забил 3 гола за сборную Бразилии U-23.