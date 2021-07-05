Голи Мудрика і Соломона з пенальті принесли Шахтарю перемогу над Тюркгюджю
5 липня 2021 , 20:24Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Донецький Шахтар обіграв німецький Тюркгюджю в третьому контрольному матчі на зборах в Австрії з рахунком 2:1.
Шахтар – Тюркгюджю 2:1
Голи: Соломон, 43 (пен.), Мудрик, 85 – Слишкович, 80
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Така назва німецького клубу пояснюється тим, що команда заснована в 1975 році з ініціативи представників турецької діаспори Мюнхена. Клуб виступає в третій лізі чемпіонату Німеччини.
Перший гол "гірників" в матчі забив Манор Соломон перед перервою, Тюркгюджю зумів відігратися в кінцівці зустрічі, але Шахтар знову вийшов вперед завдяки точному удару Михайла Мудрика на 85-й хвилині.
- Додамо, що раніше на австрійському зборі донеччани розгромили Санкт-Йохан (5:0) і поступилися Ракуву (1:2).