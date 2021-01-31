Шахтар – Црвєна Звєзда: де дивитися контрольний матч

У неділю, 31 січня, відбудеться черговий контрольний матч, в якому Шахтар зіграє з Црвєною Звєздою. Матч можна переглянути онлайн.

Джерело: 24 канал

Матч пройде в Белеку. Стартовий свисток арбітра пролунає о 16:00 за київським часом.

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У прямому ефірі поєдинок Шахтар – Црвєна Звєзда покаже телеканал Shakhtar TV.

Шахтар – Црвєна Звєзда: перед матчем

Перший збір Шахтаря не можна сказати, що пройшов вдало, з точки зору результатів. Команда Луїша Каштру двічі зіграла внічию, один раз перемогла, а ще два матчі з Марібором і Слованом були скасовані. У кожній з ігор донецька команда пропускала мінімум один гол. "Гірники" не змогли обіграти Лех (1:1) і Лудогорець (2:2) і обіграли Сілекс (4:1).

Зрозуміло, що завдання контрольних матчів на зборах – набрати фізичні кондиції та ігрову форму. Результати важливі в офіційних матчах, які вже стартують в лютому. Але, як правило, чим ближче до офіційних матчів, тим кожна контрольна гра стає більш важливою. Вже більше грають основні футболісти. На другий збір до Туреччини з Шахтарем полетів Ісмаїлі це хороша новина, оскільки у донецького клубі було багато проблем, як в захисті, так і при переході в атаку.

Црвєна Звєзда також готується до другої частини сезону. Серби не змогли пробитися в груповий раунд Ліги чемпіонів, але в Лізі Європи зуміли зіграти гідно і вийшли в плей-офф. Команда Деяна Станковича в 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє з Міланом, тому тепер готується до цього протистояння. На першому зборі "Звєзда" грала досить впевнено, обігравши Шльонськ, Уфу і Академію Пандева із загальним рахунком 10:0.