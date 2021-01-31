В воскресенье, 31 января, состоится очередной контрольный матч, в котором Шахтер сыграет с Црвеной Звездой. Матч можно посмотреть онлайн.

Источник: 24 канал

Матч пройдет в городе Белек. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

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В прямом эфире поединок Шахтер – Црвена Звезда покажет телеканал Shakhtar TV.

Шахтер – Црвена Звезда: перед матчем

Первый сбор Шахтера нельзя сказать, что прошел удачно, с точки зрения результатов. Команда Луиша Каштру дважды сыграла вничью, один раз победила, а еще два матча с Марибором и Слованом были отменены. В каждой из игр донецкая команда пропускала минимум один гол. "Горняки" не смогли обыграть Лех (1:1) и Лудогорец (2:2) и обыграли Силекс (4:1).

Понятно, что задача контрольных матчей на сборах – набрать физические кондиции и игровую форму. Результаты важны в официальных матчах, которые уже стартуют в феврале. Но, как правило, чем ближе к официальным матчам, тем каждая контрольная игра становится более важной. Уже больше играют основные футболисты. На второй сбор в Турцию с Шахтером полетел Исмаили. Это хорошая новость, поскольку у донецкого клуба было много проблем, как в защите, так и при переходе в атаку.

Црвена Звезда также готовится ко второй части сезона. Сербы не смогли пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов, но в Лиге Европы сумели сыграть достойно и вышли в плей-офф. Команда Деяна Станковича в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с Миланом, поэтому теперь готовится к этому противостоянию. На первом сборе "Звезда" играла довольно уверенно, обыграв Шлёнск, Уфу и Академию Пандева с общим счетом 10:0.