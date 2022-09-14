Шахтар – Селтік: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Футбольний клуб Шахтар сьогодні, 14 вересня, зіграє другий матч в групі Ліги чемпіонів. Цього разу суперником "гірників" буде шотландський Селтік.

Шахтар доволі неочікувано виграв перший матч в групі Ліги чемпіонів, коли на виїзді розгромив німецький РБ Лейпциг. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1:4. А дублем в цьому матчі відзначився новачок команди Мар'ян Швед.

Тепер Шведу випала нагода зіграти проти своєї колишньої команди. Адже свого часу футболіст перейшов в Селтік, але закріпитися там не зумів. Тож відправився в оренду.

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Матч Шахтар – Селтік відбудеться у Варшаві. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом (о 18:45 за місцевим).

Головний тренер донеччан Ігор Йовічевіч узяв на гру із Селтіком 27 футболістів.

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін

Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар'ян Фарина, Едуард Козік

Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Мар'ян Швед, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Іван Петряк, Дмитро Топалов

Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков

Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Селтік буде доступна в цій новині.

Аудіо-трансляція матчу Шахтар – Селтік