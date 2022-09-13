Шахтар йде за другою перемогою в Лізі чемпіонів: хто покаже матч "гірників" проти Селтіка

Донецький Шахтар намагатиметься розвинути свій успіх в Лізі чемпіонів. В середу, 14 вересня, команда зіграє проти шотландського Селтіка.

Матч Шахтар – Селтік відбудеться у Варшаві на стадіоні Війська Польського й розпочнеться о 18:45 за місцевим часом (19:45 за київським часом). Хоча цей матч міг і не відбутися. Адже через смерть королеви Єлизавети II 8 вересня у Великій Британії оголосили жалобу. І скасували проведення матчів чемпіонатів Англії, Шотландії та Північної Ірландії.

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Хоча Лігу чемпіонів та Лігу Європи це не оминуло. Матч шотландського Рейнджерс проти Наполі перенесли з 13 на 14 вересня. А гру Арсенала проти ПСВ, яка мала відбутися 15 вересня, – на невизначений термін.

Українські вболівальники через війну змушені дивитися футбол не наживо на стадіоні, а в екранах телевізорів, комп'ютерів чи мобільних телефонів. Матч Шахтар – Селтік не став виключенням. Переглянути цю гру можна буде онлайн.

Правами на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні володіє платформа Megogo. Тож саме тут відбудеться показ матчу Шахтар – Селтік. Трансляція матчу Шахтар – Селтік розпочнеться о 19:45. Перед початком трансляції буде студія з експертами – вона розпочне роботу о 18:50.

Показ матчу Шахтар – Селтік також буде доступний і на платформі Volia TV, де теж офіційно транслюються матчі єврокубків.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Селтік. Там будуть доступні відео усіх голів та небезпечних моментів матчу.