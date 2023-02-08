У середу, 8 лютого, донецький Шахтар проведе заключний контрольний матч на зборах в Туреччині. Гра розпочнеться о 16:30 за київським часом.

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Команда Ігора Йовічевіча завершує підготовку до першого офіційного поєдинку в 2023 році. Вже 16 лютого "гірники" зіграють перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького Ренна. Тож контрольна гра з боснійським Сараєво стане генеральною репетицією перед єврокубковим матчем.

Дивитися за перебігом подій в матчі "гірників" проти Сараєво можна на сайті 24 каналу.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Сараєво

Що відомо про суперника Шахтаря

Сараєво – один з найтитулованіших клубів Боснії Герцеговини. Столична команда п'ять разів ставала чемпіоном країни.

Втім, останні золоті медалі футболісти Сараєво завойовували ще у 2020 році.

У минулому чемпіонаті команда посіла лише 4 місце в чемпіонаті і не потрапила до єврокубків.

Нинішній сезон теж невдало складається для Сараєво. Після 18 зіграних матчів команда займає 5 сходинку.

Склад команди укомплектовано переважно з представників Боснії і Герцеговини.

Серед легіонерів Сараєво є добре відомий українським уболівальникам бразильський нападник Ренан Олівейра, який захищав кольори Львова і Колоса.

Важливо! Перший офіційний поєдинок після зимової паузи Шахтар проведе в Лізі Європи УЄФА з французьким Ренном. Він відбудеться 16 лютого у Варшаві на стадіоні імені маршала Юзефа Пілсудського.