В среду, 8 февраля, донецкий Шахтер проведет заключительный контрольный матч на сборах в Турции. Игра начнется в 16:30 по киевскому времени.

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Команда Игоря Йовичевича завершает подготовку к первому официальному поединку в 2023 году. Уже 16 февраля "горняки" сыграют первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против французского Ренна. Так что контрольная игра с боснийским Сараево станет генеральной репетицией перед еврокубковым матчем.

Смотреть за ходом событий в матче "горняков" против Сараево можно на сайте 24 канала.

Онлайн-трансляция матча Шахтер – Сараево

Что известно о сопернике Шахтера

Сараево – один из самых титулованных клубов Боснии Герцеговины. Столичная команда пять раз становилась чемпионом страны.

Впрочем, последние золотые медали футболисты Сараево завоевывали еще в 2020 году.

В прошлом чемпионате команда заняла лишь 4 место в чемпионате и не попала в еврокубки.

Нынешний сезон тоже неудачно складывается для Сараево. После 18 сыгранных матчей команда занимает 5 строчку.

Состав команды укомплектован преимущественно из представителей Боснии и Герцеговины.

Среди легионеров Сараево есть хорошо известный украинским болельщикам бразильский нападающий Ренан Оливейра, защищавший цвета Львова и Колоса.

Важно! Первый официальный поединок после зимней паузы Шахтер проведет в Лиге Европы УЕФА с французским Ренном. Он состоится 16 февраля в Варшаве на стадионе имени маршала Юзефа Пилсудского.