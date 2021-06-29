Де придбати квитки на матч Шахтар – Динамо

Цього року генеральним спонсором матчу стане компанія VBET. Квитки на зустріч можна купити на сайті квиткового партнера УПЛ – esport.in.ua.

До слова Матч за Суперкубок України Динамо – Шахтар відбудеться в Києві

Ціна квитків буде залежати від сектора і стартує з 150 гривень.

Також повідомляється, що на цьому матчі вболівальники Шахтаря будуть розміщуватися на південних трибунах, а вболівальники Динамо на північній стороні трибун ("бессарабські" ворота).

Що відомо про Суперкубок України

Матч за Суперкубок України відбудеться 24 липня. Футболісти Динамо та Шахтаря вийдуть на футбольне поле НСК "Олімпійський". В УПЛ відмовились від варіанту з Одесою.

Вже на наступний день, 25 липня, розпочнеться внутрішній чемпіонат. Лише учасники Суперкубка – Динамо і Шахтаря буде мати відпочинок. Поєдинки першого туру за участю українських грандів будуть перенесені після консультації з самими клубами.