Шахтар розпочав продаж квитків на матч з Інтером у Лізі чемпіонів
2 вересня 2021 , 14:32Читать новость на русском
Джерело:пресслужба Шахтаря
Донецький Шахтар перший домашній матч у Лізі чемпіонів сезону-2021/2022 зіграє проти міланського Інтера. "Гірники" уже розпочали продаж квитків на гру з італійцями.
Шахтар 28 вересня прийме Інтер у Києві на НСК "Олімпійський". Поєдинок розпочнеться о 19:45.
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Продаж квитків на поєдинок відбудеться у 2 етапи:
- 1 етап стартував 2 вересня. Купити квитки на гру з Інтером можуть власники абонементів сезону-2021/22;
- 2 етап розпочнеться 6 вересня. Тоді квитки на матч Шахтар – Інтер надійдуть у вільний продаж.
Вартість квитків
Standard: 150, 200, 300, 400, 500 та 600 гривень;
SkyUp Club: 800 гривень;
The Club (снек-меню): 1 500/2 000 гривень;
The Lounge (з пакетом гостинності): 5 000 гривень;
Sky Box: 13 000–15 000 гривень.
Придбати квитки на матч Шахтар – Інтер можна:
- онлайн на shakhtar.com (від 2 вересня);
- на сайтах-партнерах клубу (esport.in.ua, kudypity.in.ua, kontramarka.ua, ticketsbox.com, karabas.com, internet-bilet.ua, ticket.kiev.ua, tickethunt.net, bilet.privatbank.ua);
- у касах НСК "Олімпійський" (від 6 вересня).