14 вересня Динамо стартує на груповому етапі Ліги чемпіонів. У 1 турі "біло-сині" зіграють у Києві на НСК "Олімпійський" із португальською Бенфікою. Початок гри о 22:00
До теми Розклад матчів Динамо в Лізі чемпіонів: кияни стартують зустріччю з Бенфікою Яремчука
Каталонська Барселона завітає у Київ 2 листопада, а мюнхенська Баварія зіграє на НСК "Олімпійський" – 23-го. Поєдинок з іспанцями розпочнеться о 22:00, а з мюнхенцями – о 19:55.
Квитки на матчі Динамо у Лізі чемпіонів
Для вболівальників Динамо діє пропозиція "Єдиний квиток на домашні матчі ФК Динамо Київ у груповому етапі ЛЧ-2021/2022".
- Охочі можуть придбати перепустку одразу на 3 матчі. Продаж здійснюється онлайн – на сайті Esport.in.ua. Вартість складає від 360 до 16 800 гривень.
Ті, хто збирається купувати квитки на окремі матчі, можуть придбати перепустку на матч з Бенфікою, Барселоною або Баварією від 150 до 7 000 гривень.
Ціна квитків на окремі матчі Динамо / Скриншот
- Зауважимо, що квитки не підлягають обміну або поверненню.