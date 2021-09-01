14 вересня Динамо стартує на груповому етапі Ліги чемпіонів. У 1 турі "біло-сині" зіграють у Києві на НСК "Олімпійський" із португальською Бенфікою. Початок гри о 22:00

До теми Розклад матчів Динамо в Лізі чемпіонів: кияни стартують зустріччю з Бенфікою Яремчука

Каталонська Барселона завітає у Київ 2 листопада, а мюнхенська Баварія зіграє на НСК "Олімпійський" – 23-го. Поєдинок з іспанцями розпочнеться о 22:00, а з мюнхенцями – о 19:55.

Квитки на матчі Динамо у Лізі чемпіонів

Для вболівальників Динамо діє пропозиція "Єдиний квиток на домашні матчі ФК Динамо Київ у груповому етапі ЛЧ-2021/2022".

Охочі можуть придбати перепустку одразу на 3 матчі. Продаж здійснюється онлайн – на сайті Esport.in.ua. Вартість складає від 360 до 16 800 гривень.

Ті, хто збирається купувати квитки на окремі матчі, можуть придбати перепустку на матч з Бенфікою, Барселоною або Баварією від 150 до 7 000 гривень.



Ціна квитків на окремі матчі Динамо / Скриншот