Лунін може зіграти в ще одному матчі ЛЧ: Анчелотті розповів, коли повернеться Куртуа

Головний голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа наразі перебуває на лікарняному, футболіст травмував спину. У двох матчах замість нього вийшов Андрій Лунін.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів про стан здоров'я голкіпера Тібо Куртуа та його можливе повернення.

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Куртуа може пропустити матч-відповідь з Шахтарем

Наставник "вершкових" сумнівається у тому, що бельгійський воротар поїде до Варшави на матч-відповідь. Однак він все ж таки розповів, коли Куртуа може повернутися до виступів.

Треба подумати, чи буде хорошою ідеєю взяти Куртуа на матч у Варшаву. Думаю, на ель-класико він буде готовий,

– розповів тренер.

"Гірники" прийматимуть мадридський клуб 11 жовтня у Варшаві. А от гра Реала проти Барселони відбудеться 16 жовтня.

Нагадаємо, що Реал здобув мінімальну перемогу у 3-му турі Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

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