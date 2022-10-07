Лунін може зіграти в ще одному матчі ЛЧ: Анчелотті розповів, коли повернеться Куртуа

7 жовтня 2022 , 16:28
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Джерело:

Marca

Головний голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа наразі перебуває на лікарняному, футболіст травмував спину. У двох матчах замість нього вийшов Андрій Лунін.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів про стан здоров'я голкіпера Тібо Куртуа та його можливе повернення.

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Куртуа може пропустити матч-відповідь з Шахтарем

Наставник "вершкових" сумнівається у тому, що бельгійський воротар поїде до Варшави на матч-відповідь. Однак він все ж таки розповів, коли Куртуа може повернутися до виступів.

Треба подумати, чи буде хорошою ідеєю взяти Куртуа на матч у Варшаву. Думаю, на ель-класико він буде готовий,
– розповів тренер.

"Гірники" прийматимуть мадридський клуб 11 жовтня у Варшаві. А от гра Реала проти Барселони відбудеться 16 жовтня.

Нагадаємо, що Реал здобув мінімальну перемогу у 3-му турі Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Як Лунін проявив себе у нинішньому сезоні

  • Через травму бельгійця Лунін мав можливість вийти в основі. В нинішньому сезоні він зіграв у двох матчах.
  • У матчі з Осасуною, який відбувся 2 жовтня Андрій Лунін дебютував у новому сезоні Ла Ліги. На жаль, українець не проявив себе. "Вершкові" перервали переможну серію у Ла Лізі, гра закінчилася мировою – 1:1.
  • Статистичний портал WhoScored поставив Луніну оцінку 5.9 – це найгірший показник у команді.
  • У грі з Шахтарем Луніну теж не вдалося відпрацювати на "0". Лунін з двома сейвами отримав за гру 6,7.
Автор: Дарина Жданович