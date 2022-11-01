Шанс застрибнути "в останній вагон" Ліги чемпіонів: заявка Шахтаря на матч проти Лейпцига
Джерело:сайт Шахтаря
Шахтар провів тренування у Варшаві, де 2 листопада прийме РБ Лейпциг в останньому 6-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. Із собою на матч Ігор Йовічевіч взяв 27 футболістів.
Команда зі Львова перетнула українсько-польський кордон та з Жешува чартерним рейсом здійснили переліт до Варшави. "Гірники" вже провели тренування у Польщі.
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Цікаво, що разом із командою у столицю Польщі прилетіли Олександр Зубков та Юхим Конопля.
Ліка Шахтаря Вадим Попов заявляв, що Конопля повернеться у загальну групу за день – два.
Щодо Зубкова, то Олександр травмувався у попередній грі Шахтаря в УПЛ проти Олександрії (2:2).
Заявка Шахтаря на матч:
- Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін
- Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Едуард Козік
- Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Іван Петряк, Дмитро Топалов, Єгор Назарина
- Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков
Донеччанам потрібна лише перемога. Напередодні останнього туру Шахтар поступається Лейпцигу трьома очками. Завдяки третій позиції "гірники" гарантували собі плей-офф Ліги Європи, але спробують поборотись за збереження прописки в ЛЧ.