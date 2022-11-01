Шанс застрибнути "в останній вагон" Ліги чемпіонів: заявка Шахтаря на матч проти Лейпцига

Шахтар провів тренування у Варшаві, де 2 листопада прийме РБ Лейпциг в останньому 6-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. Із собою на матч Ігор Йовічевіч взяв 27 футболістів.

Команда зі Львова перетнула українсько-польський кордон та з Жешува чартерним рейсом здійснили переліт до Варшави. "Гірники" вже провели тренування у Польщі.

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Цікаво, що разом із командою у столицю Польщі прилетіли Олександр Зубков та Юхим Конопля.

Ліка Шахтаря Вадим Попов заявляв, що Конопля повернеться у загальну групу за день – два.

Щодо Зубкова, то Олександр травмувався у попередній грі Шахтаря в УПЛ проти Олександрії (2:2).

Заявка Шахтаря на матч:

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін

Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Едуард Козік

Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Едуард Козік Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Іван Петряк, Дмитро Топалов, Єгор Назарина

Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Іван Петряк, Дмитро Топалов, Єгор Назарина Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков

Матч Шахтар – РБ Лейпциг розпочнеться 2 листопада о 19:45 за Києвом.

Донеччанам потрібна лише перемога. Напередодні останнього туру Шахтар поступається Лейпцигу трьома очками. Завдяки третій позиції "гірники" гарантували собі плей-офф Ліги Європи, але спробують поборотись за збереження прописки в ЛЧ.