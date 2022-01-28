Шахтар раптово не зміг переграти свій фарм-клуб на зборах: відеоогляд

Футбольні клуби української Прем'єр-ліги донецький Шахтар та Маріуполь провели у п'ятницю, 28 січня, контрольний матч на тренувальних зборах у Туреччині.

Шахтар – Маріуполь 0:0

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Спочатку планувалося, що "гірники" проведуть товариський матч із солігорським Шахтарем, але білоруський клуб не зміг виїхати на закордонний збір, тому підопічні Роберто де Дзербі терміново знайшли заміну в особі Маріуполя, який приїхав на узбережжя Чорного моря кілька днів тому. .

У результаті Шахтар володів тотальною перевагою протягом усього поєдинку, який, за погодженням сторін, складався з двох таймів по 40 хвилин, але "розпечатати" ворота підопічних Остапа Маркевича так і не зміг. У першому таймі азовців врятувала поперечина після удару Маркоса Антоніо, а в другому надійно на лінії воріт діяв голкіпер Маріуполя Гальчук.

У підсумку 0:0 — обидві команди продовжують підготовку до поновлення сезону.

Шахтар має до завершення першого тренувального збору провести ще спаринг із сербською Црвєною Звєздою (31 січня), а в Маріуполя, який перебуватиме в Туреччині до 24 лютого, у планах п'ять контрольних матчів.

Шахтар – Маріуполь відеоогляд