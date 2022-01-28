Шахтер – Мариуполь 0:0

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Первоначально планировалось, что "горняки" проведут товарищеский матч с солигорским Шахтером, но белорусский клуб не смог выехать на заграничный сбор, поэтому подопечные Роберто де Дзерби срочно нашли замену в лице Мариуполя, который приехал на побережье Черного моря несколько дней назад.

В результате Шахтер владел тотальным преимуществом на протяжении всего поединка, который, по согласованию сторон, состоял из двух таймов по 40 минут, но "распечатать" ворота подопечных Остапа Маркевича так и не смог. В первом тайме азовцев спасла перекладина после удара Маркоса Антонио, а во втором надежно на линии ворот действовал голкипер Мариуполя Гальчук.

В итоге 0:0 – обе команды продолжают подготовку к возобновлению сезона.

Шахтер должен до завершения первого тренировочного сбора провести еще спарринг с сербской Црвенной Звездой (31 января), а у Мариуполя, который будет находиться в Турции до 24 февраля, в планах пять контрольных матчей.

Шахтер – Мариуполь видеообзор