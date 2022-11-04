Команда Ігора Йовічевіча з розгромним рахунком 0:4 поступиласяЛепцигу і завершила виступи в Лізі чемпіонів. Проте Шахтар гарантував собі участь у другому за рангом єврокубковому турнірі. А от підготовку до євровесни "гірники" проведуть за океаном.

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Представник України у Лізі Європи планує вирушити до Сполучених Штатів. Там "гірники" проведуть підготовку до другої частини сезону. Проте головною ціллю турне стане збір коштів для українських сімей, які постраждали від російського вторгнення.

За повідомленням закордонних джерел, Шахтар має намір у січні провести чотири товариські матчі. Представники клубу вже провели переговори з Ді Сі Юнайтед, який тренує Вейн Руні, Інтер Маямі, де одним з власників є Девід Бекхем та ФК Даллас.

Зазначимо, що ця поїздка буде не першим заокеанським турне донецької команди. В 2015 році Шахтар провів виставкові матчі в Бразилії проти провідних команд країни.

До речі, найближчий поєдинок підопічні Ігора Йовічевіча проведуть 5 листопада проти Інгульця. Зустріч розпочнеться о 15:00.