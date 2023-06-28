Задля підтримки України: Шахтар проведе благодійну гру з лондонським колективом

Донецький колектив проведе черговий благодійний матч на підтримку для України. В суперниках буде лондонська команда.

Шахтар проведе благодійний поєдинок з Тоттенхемом. Матч відбудеться за день після матчу Зінченка та Шевченка.

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Гостинний Лондон

Донецький колектив готується провести черговий поєдинок, який націлений зібрати кошти для постраждалих від російських окупантів. Допоможе "гірникам" у благодійній справі лондонський Тоттенхем. Поєдинок на підтримку України пройде 6-го серпня у столиці Англії, а саме на стадіоні "шпор". Зароблену суму з даної дуелі Шахтар планує скерувати на допомогу ЗСУ, а також на гуманітарну підтримку українців, які постраждали від війни з Росією.

Також варто відзначити, що задля проведення благодійного матчу з Тоттенхемом донецький колектив вже звернувся в УПЛ з офіційним листом. Діло в тому, що "гірники" попрохали змістити дату проведення матчу 2-го туру чемпіонату України на середу, 2-е серпня, аби мати змогу без зайвих перешкод провести поєдинок задля добра.

Нагадаємо. Шахтар також планує зіграти із лондонським Челсі у літнє міжсезоння, оскільки такий пункт прописаний у контракті Михайла Мудрика. Поєдинок так само носитиме благодійний характер.

За день до матчу "гірників" та "шпор" у Лондоні відбудеться ще один благодійний матч скерований на підтримку для України. 5-го серпня у столиці Англії пройде поєдинок між командами зірок, які сформували Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. Українські футболісти уже встигли зібрати легендарні склади, які здебільшого сформовані із колишніх гравців Арсенала та Челсі, проте є й гравці з інших клубів, зокрема, Мілана та Реалу.