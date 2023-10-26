Шахтар планує провести благодійний матч в Японії: коли гра та хто суперник

"Гірники" вже домовились про перший спаринг під час зимової паузи. Суперником команди Маріно Пушича стане середняк чемпіонату Японії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії українські гранди провели чимало благодійних матчів по всій Європі. Чимало відіграв Шахтар, зустрівшись із більш ніж 10-ма суперниками.

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Благодійний матч Шахтаря

Цієї зими "гірники" вирішили відновити дану практику. Як повідомляють українські ЗМІ, Шахтар планує проведення благодійного товариського матчу в Японії.

18 грудня донеччани мають зіграти у Токіо на Олімпійському стадіоні із командою Авіспа Фукуока. Команда представляє шосте найбільше місто країни Фукуока, яке знаходиться за тисячу кілометрів від столиці Токіо.

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Хто така Авіспа Фукуока

Повідомляється, що Шахтар вилетить у Японію одразу після останнього офіційного матчу цього року – 13 грудня проти Порту в Лізі чемпіонів. За чотири тури до фінішу Авіспа посіда 8 місце у елітному дивізіоні чемпіонату Японії.

Команда відстає на 8 балів від третього місця, яке дає путівку у міжнародні турніри. Команда була створена у 1982 році та двічі вигравала другий дивізіон. У еліті ж Фукуока не раніше підіймалась вище 14 місця.