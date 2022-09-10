Шахтар пропустив п'ять голів від Ворскли, Кривбас забив сім разів в дербі

У суботу, 10 вересня, стартував чемпіонат України з футболу серед жіночих клубів. Всі три матчі в перший день закінчилися розгромами.

Жіноча команда Кривбасу показує значно кращі результати, аніж чоловіча. Поки футболісти Кривбасу за чотири матчі не спромоглися забити бодай один гол, футболісти в першому ж матчі перемогли в дербі Дніпро-1 з рахунком 7:0. Три голи було забито до перерви, ще чотири – вже після.

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Голами за Кривбас відзначилися Діана Бєлякова, Поліна Янчук (дубль), Даяна Семків, Амарієль Сонкенг, Леся Ольхова та Любов Мозга.

Схожа ситуація склалася і в другому матчі. Поки Шахтар серед лідерів УПЛ, а Ворскла йде серед аутсайдерів (жодного набраного очка), жіночі команди демонструють протилежні результати. Ворскла забила одразу п'ять голів у ворота Шахтаря в очній зустрічі. Дублі на рахунку Яни Калініної та Роксолани Кравчук, ще один гол забила Катерина Корсун.

Однак варто відзначити, що тепер під назвою Ворскла в жіночому чемпіонаті виступає команда, яка ще минулого сезону називалася Житлобуд-2. І мала чималий список досягнень. З 2014 року клуб постійно був в призерах чемпіонату. Команда тричі ставала чемпіоном України (2016, 2017, 2020 роках), чотири рази здобувала "срібло" (2014, 2018, 2019, 2021) та ще одного разу "бронзу" (2015). А у 2022 році саме Житлобуд-2 лідирував в турнірній таблиці до початку російського вторгнення. У 2020 та 2021 роках команда завойовувала Кубок України.

Та найбільший рахунок було зафіксовано у матчі між Атексом та Ладомиром – 0:8. Вікторія Гірин оформила хет-трик та одразу вийшла в лідерки гонки бомбардирок. Дублями відзначилися Божена Дуб та Анастасія Довганик. Ще один гол на рахунку Вероніки Борковської.