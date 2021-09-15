Шахтар пропустив гол від Шерифа в Лізі чемпіонів – ляп Пятова після удару в падінні: відео

Донецький Шахтар у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти молдавського Шерифа на виїзді першим пропустив гол. Відзначився Адама Траоре уларом в падінні.

Шахтар пропустив гол вже на 16-й хвилині матчу. Після прориву Крістіано по флангу (він відібрав м'яч у Тете в центрі поля), послідувала подача у штрафний майданчик.

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В цей час невдало підковзнувся Матвієнко (хоча його опонент теж впав). Тож м'яч долетів до Адама Траоре. Проти нього мав грати Ісмаілі, але бразильський захисник не зробив нічого, щоб не дати супернику завдати удар. Траоре пробив у стрибку.

Шахтар від пропущеного голу міг врятувати Пятов. Але голкіпер пропустив м'яч – той від його рук і залетів у ворота.

Відео голу Траоре у ворота Шахтаря