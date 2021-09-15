Шахтар пропустив другий гол від Шерифа: відео
15 вересня 2021 , 21:33Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Шахтар у матчі Ліги чемпіонів пропустив двічі від молдавського Шерифа. Другий гол "гірники" пропустили після перерви.
У першому таймі Шериф забив гол у ворота Шахтаря після удару Адама Траоре. Тоді результативний пас віддав Крістіано.
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У другому таймі все той же Крістіано ще раз асистував. І знову він навісив з флангу. Тільки цього разу м'яч у ворота Пятова відправив Янсане, який випередив Матвієнка.
Відео другого голу у ворота Шахтаря