Шахтар пропустив другий гол від Шерифа: відео

Шахтар у матчі Ліги чемпіонів пропустив двічі від молдавського Шерифа. Другий гол "гірники" пропустили після перерви.

У першому таймі Шериф забив гол у ворота Шахтаря після удару Адама Траоре. Тоді результативний пас віддав Крістіано.

Як це було Шахтар пропустив гол від Шерифа в Лізі чемпіонів – ляп Пятова після удару в падінні: відео

У другому таймі все той же Крістіано ще раз асистував. І знову він навісив з флангу. Тільки цього разу м'яч у ворота Пятова відправив Янсане, який випередив Матвієнка.

Відео другого голу у ворота Шахтаря