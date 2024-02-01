Хоче заробити 150 мільйонів: Шахтар оголосив про загадкове продовження контракту із Судаковим

Георгій Судаков вирішив перепідписати угоду із Шахтарем на півроку. Схоже, що донеччани мають намір чимало заробити на українцеві.

Донецький Шахтар активно підходить до кадрової комплектації цієї зими. "Гірники" підписали бразильців Кевіна та Марлона Гомеса, а також продовжили контракт із Артемом Бондаренком.

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На цьому клуб не зупинився і оголосив про нову угоду мабуть із головним активом команди. Свій підпис під оновленим контрактом поставив півзахисник Георгій Судаков.



Шахтар оголосив про новий контракт із Судаковим / twitter.com/FCShakhtar

Цікаво, що попередній договір був розрахований до літа 2028 року, а новий – до 31 грудня того ж року. Тобто Георгій продовжив угоду лише на півроку. Втім схоже, що на 21-річного гравця Шахтар встановив космічну клаусулу.

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Генеральний директор клубу Сергій Палкін на своїй сторінці в інстаграм опублікував фото з Судаковим та написом "150 мільйонів". Ймовірно, саме таку суму "гірники" планують виручити за Георгія.



Пост Палкіна в сторіз / скріншот

У 2023 році Судаков став системоутворюючим гравцем як в Шахтарі, так і у збірній України. Цього сезону хавбек забив три голи у 18-ти іграх за донеччан, серед них і м'яч в Лізі чемпіонів у ворота Барселони.

Кар'єра Георгія Судакова