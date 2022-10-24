На вирішальний матч Ліги чемпіонів без одного з лідерів: Шахтар привіз до Глазго 26 футболістів
Джерело:ФК Шахтар
Донецький Шахтар прибув до Шотландії, де проведе поєдинок п’ятого туру Ліги чемпіонів проти Селтіка.
Шахтар оголосив список гравців, які зможуть зіграти проти Селтіка у матчі Ліги чемпіонів. У неділю, 23 жовтня, донецька команда вирушила на автобусі зі Львова до польського Жешува, звідки здійснила переліт до аеропорту Глазго.
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Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч взяв із собою 26 футболістів. Варто відзначити відсутність у складі делегації Мар’яна Шведа, який забив два голи в трьох матчах Ліги чемпіонів. Бомбардир ще не відновився після травми. Напередодні гравець проводив індивідуальні тренування.
- Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін
- Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Едуард Козік
- Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Іван Петряк, Дмитро Топалов
- Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков
У понеділок, 24 жовтня, команда проведе відкрите тренування і традиційну передматчеву пресконференцію.
Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 25 жовтня на стадіоні "Селтік Парк" в Глазго. Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, що після чотирьох зіграних матчів Шахтар набрав п’ять очок, а Селтік має у своєму активі лише один заліковий пункт. Якщо підопічні Йовічевіча не програють своїм опонентам, то вони точно гарантують собі єврокубкову весну, принаймні у Лізі Європи. У разі перемоги над "кельтами" донеччани продовжать боротьбу за путівку до плей-оф Ліги чемпіонів