Циганик: Не думаю, що зараз важливо, хто стане чемпіоном

На думку спортивного коментатора, сезон-2021/2022 потрібно оголосити достроково закінченим. Ігор Циганик назвав розподіл за призовими місцями.

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Журналіст наголосив, що нагороди потрібно розподілити за підсумками першої частини сезону. Шахтар повинен стати чемпіоном, а футболісти Динамо одягнути на свою шию срібні медалі.

Не думаю, що зараз важливо, хто стане чемпіоном. Головне, — правильно все зробити. ФІФА та УЕФА визнають результати, якщо зіграно більше половини турів. У нас зіграно 18. Треба зупиняти УПЛ на такому рівні, визнавати чемпіоном Шахтар, срібним призером Динамо, бронзовим — Дніпро-1, і далі за турнірною таблицею,

– сказав Циганик.

Нагадаємо, що Шахтар на зимову перерву пішов у ролі лідера. Донецький клуб випереджає Динамо на два очки.

Щодо Дніпра-1, то підопічні Ігоря Йовічевіча випереджають найближчого конкурента, яким є Зоря, на чотири пункти у боротьбі за "бронзу".

Зверніть увагу! Динамо та Шахтар отримали дозволи виїзду за кордон. Лідери УПЛ проведуть ряд матчів, у яких зберуть кошти на потреби ЗСУ.