Напередодні французький клуб змінив головного тренера. Замість Дженнаро Гаттузо команду очолив 70-річний Жан-Луї Гассе.

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Наставник налаштований на успішне закінчення сезону

Саме проти "гірників" досвідчений фахівець проведе дебютний поєдинок на новій посаді. Під час презентації Жан-Луї Гассе спробував зарядити гравців упевненістю та заявив, що команда ще може перевернути сезон, досягнувши хороших результатів.

"Я зрозумів, що Марсель зараз не має душі, а Дженнаро Гаттузо втратив управління командою. Мене попросили змінити ситуацію, маю чотири місяці. Мій вік? Вік у вас у голові, а я маю завдання. У нас попереду важливі матчі, можна перевернути весь сезон. У нас є єврокубковий матч з Шахтарем, який є сильним суперником. А в Лізі 1 ми хочемо бути вище, ніж на дев'ятому місці.

Ми не просимо від гравців нічого неможливого. Результати останнім часом посередні, але шанси є. Гравцям потрібно усвідомити, що вони є хорошими футболістами, а останнім часом робили замало", – сказав француз.

Зазначимо, що матч Марсель – Шахтар розпочнеться о 22:00, на сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція та відеоогляд, а офіційним транслятором є медіасервіс Megogo.

Довідка. Останнім місцем роботи Жан-Луї Гассе була збірна Кот-д'Івуару, з якої його звільнили в січні після розгромної поразки від Екваторіальної Гвінеї на груповому етапі Кубка африканських націй. Команда врешті-решт дивом відібралася у плей-оф та згодом стала чемпіоном турніру.