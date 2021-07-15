В новому сезоні Шахтар виступатиме у формі від Puma, Тож перед стартом сезону керівництво клубу вирішило провести офіційну презентацію форми. Вона відбудеться в Українському домі в четвер, 15 липня, о 21:00.

Водночас Київське Динамо у своїх соцмережах використало фотографію вболівальників російського клубу

З цієї нагоди Український дім прикрасили логотипами Шахтаря та Puma. За 700 метрів від Українського дому – стадіон "Динамо", який є домашнім для київського клубу. І таке сусідство не надто сподобалося вболівальникам Динамо.

Презентація форми буде доступна онлайн.

Перший матч у новій формі Шахтар зіграє в суботу, 24 липня, в Києві на НСК "Олімпійський". Суперником "гірників" буде Інгулець.