14 липня на сайті Динамо була опублікована інформація про старт продажу абонементів. Абонемент можна купити як на цілий сезон, так і на половину. Вони виконані у двох кольорах – синьому та сірому, а на ньому зображені гравці клубу (як теперішні, так і колишні), так і вболівальники з клубними шарфами.

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Інформацію про старт продажів абонементів запустили і в соціальних мережах клубу. От тільки там допустили помилки. І на фон дали фотографію з вболівальниками московського Динамо. Таку помилку висміяли вболівальники київського клубу з WBC.

"Маємо до керівництва клубу лише одне питання, дизайнера звільнять чи ви остаточно втратили відчуття реальності", – йдеться в повідомленні вболівальників Динамо.

Правда після цього на сторінках Динамо було замінено фон в повідомленні про абонементи. Там тепер лише контур НСК "Олімпійський" та вболівальників.