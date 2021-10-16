Шахтар прекрасно відпрацював контратаки у грі із Зорею перед матчем Ліги чемпіонів проти Реала

Донецький клуб готується до по-спортивному злого й агресивного Реала. Мадридці несподівано другі в групі.

Що там у групі Шахтаря в Лізі чемпіонів

"Гірники" у цьогорічному розіграші найпрестижнішого клубного турніру Європи набрали тільки один пункт. І щоб сподіватися на єврокубкову весну вже зараз потрібно здобувати очки. Реал же у другому турі несподівано вдома поступився сенсаційному Шерифу і пропустив команду Юрія Вернидуба в лідери квартету D. Відтак мадридці приїдуть у Київ за повноцінними трьома балами, щоб покращити свої шанси у боротьбі за першу сходинку.

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Саме до цього і готується Шахтар. І найімовірніше українському віцечемпіону доведеться грати другим номером, щоб сподіватися на позитивний для себе результат у цьому протистоянні. Тим паче що такий стиль гри в минулому сезоні приніс "гірникам" аж дві перемоги в грі з тим же Реалом.



Тете забиває Реалу / Getty Images

І от пропрацювати гру на контратаках в офіційному матчі було вкрай важливо для підопічних Роберто Де Дзербі. А не лише на тренуваннях. І Зоря влаштувала донеччанам максимально зручні умови для цього. Звичайно, з поправкою на рівень гравців луганців та Реала.

Як Зоря зіграла проти Шахтаря

Поєдинок другої та четвертої команд УПЛ по-справжньому вийшов веселим. Чого тільки варті сім забитих м'ячів. І це стало можливим завдяки сміливості Віктора Скрипника. Хоча ця сміливість і поховала Зорю вже за перші півгодини матчу.

Луганці з перших хвилин продемонстрували дуже високий пресинг. Віктор Скрипник відрядив уперед велику кількість гравців і застосував персональні орієнтування. Так, гості в сімох бігли на половину поля Шахтаря, де у кожного гравця Зорі був свій опонент.



Атака Шахтаря на ворота голкіпера Зорі Дмитра Мацапури / Скриншот ТК Футбол 1/2/3

Однак клас футболістів донецького клубу дозволяв справлятися з таким тиском і відпрацьовувати швидкий вихід в атаку. У цьому випадку лише один пас від Майкона вивів один на один Фернандо. Спершу бразилець не переграв Дмитра Мацапуру.

Уже в наступній схожій ситуації швидкий перехід в атаку, але після пасу Анатолія Трубіна, призведе до голу. Відзначиться все той же Фернандо.

Зоря ж навіть після перших тривожних дзвіночків на старті не відмовилася від свого плану на гру. І продовжувала пресингувати й атакувати великими силами. Ось як у цій атаці: 5 гравців луганців у штрафному майданчику та ще один на лінії.



Атака Зорі / Скриншот ТК Футбол 1/2/3

Та на це Шахтар відповідав просто вбивчими контратаками. "Гірники" розбивали пресинг суперника і стабільно вискакували на ворота Дмитра Мацапури в рівній, а інколи і в більшій кількості, ніж захисники.



Контратака Шахтаря чотири в чотири / Скриншот ТК Футбол 1/2/3

А голи Тете – квінтесенція втілення кількісної переваги. У випадку з першим забитим м'ячем: троє гравців Шахтаря у воротарському (!) майданчику проти одного Мацапури, який уже лежить.

Перший гол Тете / Скриншот ТК Футбол 1/2/3

Під час другого голу бразильця: четверо гравців донецького клубу проти трьох захисників у штрафному майданчику. До того ж оборонці Зорі всі зосереджені на м'ячі і зовсім не контролюють своїх опонентів.

Другий гол Тете / Скриншот ТК Футбол 1/2/3

І замість висновку. Парадоксально, що Шахтар більше контролював м'яч (59% проти 41%). Проте найнебезпечніші моменти гравці створювали саме після швидкого переходу в атаку.

Що очікувати в грі з Реалом

Перед Лігою чемпіонів Шахтар отримав чудову нагоду відпрацювати можливий сценарій у грі з мадридським клубом. Матч проти Зорі виявився для донецького клубу таким собі тренуванням із підвищеною відповідальністю. І "гірники" показали, що готові розбивати високий пресинг і швидко переходити в атаку.

"Звичайно, кожна перемога додає впевненості команді. Думаю, кожен тепер отримає позитивний, переможний імпульс. З ним будемо готуватися до матчу з "Реалом", – сказав Анатолій Трубін після гри із Зорею.



Педрінью проти захисників Зорі / ФК Шахтар

Тому разом із голкіпером Шахтаря з позитивом чекаємо поєдинку з королівським клубом. Зустріч третього туру групи D в Лізі чемпіонів Шахтар – Реал відбудеться вже у вівторок. Старт матчу о 22:00 за Києвом.

Автор: Остап Нетахата