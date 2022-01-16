Шахтар представив ще одного бразильця: Вінісіус Тобіас офіційно приєднався до команди

Бразильський захисник Вінісіус Тобіас став ще одним новачком Шахтаря. "Гірники" придбали футболіста ще влітку, проте доєднався до команди він лише в взимку.

Тобіас вирушить разом з командою на тренувальні збори

Шахтар оголосив про завершення переходу захисника бразильського клубу Інтернасьонал Вінісіуса Тобіаса. Футболіст вже прибув у розташування клубу.

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Донецький клуб погодив трансфер Тобіаса ще влітку 2021-го року. Проте гравець доєднався до команди лише у 2022-му, коли йому виповнилося б 18 років.

До цього часу Тобіас не мав права покидати бразильський клуб.

Футболістові виповниться 18 років в лютому. Він вже провів медогляд з Шахтарем, після якого відправиться з командою на збір у Туреччину.



Тобіас прибув у розташування Шахтаря / Фото ФК Шахтар

Вінісіус Тобіас: що відомо про футболіста

Тобіас виступав за молодіжну команду Інтернасьоналя U20. За бразильський клуб футболіст провів 23 матчі – 16 у чемпіонаті та 7 у Кубку.

Він відзначився забитим 1 голом з пенальті.