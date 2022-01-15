Зіркове підсилення Шахтаря

Про перехід Нереса у Шахтар стало відомо ще 14-го січня. Саме тоді амстердамський клуб повідомив, що продав бразильця у Шахтар.

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Тепер же трансфер Нереса підтвердили й "гірники". Повідомляється, що бразилець підписав із клубом контракт до 31 грудня 2026 року.

Дивіться відео представлення Нереса



Портал Transfermarkt оцінив вартість переходу у 12 мільйонів євро.

Що відомо про Нереса