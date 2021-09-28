Шахтар поступився Інтеру в юнацькій Лізі Чемпіонів
28 вересня 2021 , 18:07Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Донецький Шахтар зазнав першої поразки в розіграші Ліги Чемпіонів 2021 – 2022 для юнаків до 19 років. У Києві юні "гірники" мінімально поступилися ровесникам з Інтера.
Шахтар U19 – Інтер U19 0:1
Гол: Касадеї, 31
На єдиний гол міланської команди юнацька команда відповіді так і не знайшла. І як результат – перша поразка в цьогорічному розіграші юнацької Ліги Чемпіонів.
До слова Шахтар – Інтер: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Поразка при рівній грі
Долю всього поєдинку вирішив гол 18-річного італійця Чезаре Касадеї в середині першого тайму. Інтер міг забивати й другий гол, але "гірників" виручили штанга.
Загалом команди показали доволі рівну гру при незначній перевазі Шахтаря у володінні м'ячем.
Шахтар – Інтер: відеоогляд матчу
Шахтар втратив лідерство
- У першому турі юнацької Ліги Чемпіонів юні донеччани розгромили ровесників з молдовського Шерифа з рахунком 0:5. Це дозволило їм вийти на перше місце, обігнавши Інтер і Реал, які розписали нічию – 1:1.
- Тепер після перемоги Інтер набрав 4 залікові пункти й вийшов на перше місце. Шахтар натомість опустився на другу позицію, а Реал і Шериф свій поєдинок проводять о 17 годині.