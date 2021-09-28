Шахтар поступився Інтеру в юнацькій Лізі Чемпіонів

Донецький Шахтар зазнав першої поразки в розіграші Ліги Чемпіонів 2021 – 2022 для юнаків до 19 років. У Києві юні "гірники" мінімально поступилися ровесникам з Інтера.

Шахтар U19 – Інтер U19 0:1

Гол: Касадеї, 31

На єдиний гол міланської команди юнацька команда відповіді так і не знайшла. І як результат – перша поразка в цьогорічному розіграші юнацької Ліги Чемпіонів.

До слова Шахтар – Інтер: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Поразка при рівній грі

Долю всього поєдинку вирішив гол 18-річного італійця Чезаре Касадеї в середині першого тайму. Інтер міг забивати й другий гол, але "гірників" виручили штанга.

Загалом команди показали доволі рівну гру при незначній перевазі Шахтаря у володінні м'ячем.

Шахтар – Інтер: відеоогляд матчу

Шахтар втратив лідерство