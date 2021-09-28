Шахтер U19 – Интер U19 0:1

Гол: Касадеи, 31

На единственный гол миланской команды юношеская команда ответа так и не нашла. И как результат – первое поражение в нынешнем розыгрыше юношеской Лиги Чемпионов.

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Поражение при равной игре

Судьбу всего поединка решил гол 18-летнего итальянца Чезаре Касадеи в середине первого тайма. Интер мог забивать и второй гол, но "горняков" выручили штанга.

В целом команды показали довольно равную игру при незначительном преимуществе Шахтера во владении мячом.

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