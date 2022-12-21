Клуб Серії А вимагає від Шахтаря 9 мільйонів за зірваний трансфер гравця: деталі скандалу

Гендиректор донеччан розповів про дивну претензію з боку анонімного італійського клубу. Перехід футболіста був зірваний ще взимку, але команда вимагає компенсації зараз.

Перед початком повномасштабного вторгнення у Шахтаря були амбітні плани. "Гірники" зібрали міцний склад з бразильцями, підписавши ще і Давіда Нереса із Аякса.

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Втім війна серйозно змінила плани. Майже всі легіонери роз'їхались, скориставшись правом від ФІФА на укладення тимчасових контрактів з іншими командами. Виявляється, донеччани могли взимку ще більше підсилитись.

Трансфер з Серії А

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів історію, як взимку клуб домовився про перехід футболіста із Серії А. Сума трансферу мала б скласти 9 мільйонів євро.

Однак на заваді став сам гравець, який відмовився їхати в Україну. Він вимагав продати його в інший клуб, який йому так і не знайшли. Очікувано, що донеччани відкликали свою пропозицію по трансферу.

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Позов на 9 мільйонів

Проте це не сподобалось італійському клубу, який вимагає від Шахтаря виплати коштів по тим домовленостям. Клуб навіть подав скаргу у ФІФА із вимогою покарати українців. Ані команду, ані гравця Палкін так і не назвав.

У ЗМІ припускають, що мова йде про івуарійського форварда Жеремі Бога. Тоді ще гравець Сассуоло перейшов в оренду в Аталанту. Команда Маліновського зрештою викупила нападника, але він так і не став основним гравцем у Гасперіні.

Відзначимо, що Шахтар зараз судиться з ФІФА через правило, яке дозволило легіонерам УПЛ самостійно укладати тимчасові угоди з іншими клубами на період війни. Донеччани вимагають виплати компенсації у розмірі 50 мільйонів євро.