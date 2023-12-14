Головний тренер Порту Сержіу Консейсау прокоментував перемогу над Шахтарем у вирішальному матчі та вихід команди у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. За його словами, команді вдалося перемогти складного суперника, у складі якого багато талановитих гравців, які володіють індивідуальною майстерністю.

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Що каже тренер Порту про перемогу над "гірниками"

"Нам необхідно було діяти організовано і з розумінням того, де і як чинити на суперника тиск, щоб створювати моменти. Ми добре провели гру, успішно почавши її і швидко відкривши рахунок, але потім пропустили у відповідь.

Нам протистояв складний суперник, упевнений у своїх силах, з хорошими, талановитими гравцями, які володіють індивідуальною майстерністю і грають дуже організовано. Тільки перебуваючи в дуже хорошому стані, Порту міг досягти перемоги в цій грі, і нам це вдалося.

Зрештою, найголовніше – це привітати моїх гравців, оскільки ми тепер саме там, де й хотіли опинитися, – серед 16 найкращих команд Європи. Тепер настав час перепочити, а потім подумати про наступний матч чемпіонату, який дуже важливий для нас", – сказав Консейсау.

До слова. Шахтар посів третє місце у групі, набравши дев'ять очок. "Гірники" зіграють у плей-оф Ліги Європи-2023/2024. Натомість Порту вийшов у 1/8 фіналу з другого місця в групі, Барселона стала першою.

Виступи у плей-оф Ліги Європи Шахтар розпочне з 1/16 фіналу. Жеребкування відбудеться у понеділок, 18 грудня, матчі цієї стадії пройдуть 15 і 22 лютого 2024 року.