Шахтар подаватиме в суд на клуб АПЛ через "викрадення" зіркового легіонера

Донецький клуб не має наміру просто так відпускати Манора Соломона. Влітку ізраїльтянин може перейти в інший клуб по суті вільним агентом.

Повномасштабна війна в Україні сильно вдарила по футболу. Через бойові дії багато легіонерів залишили УПЛ, скориставшись спеціальним дозволом від ФІФА на призупинення контрактів.

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Особливо від цього правила постраждав донецький Шахтар, який втратив близько десяти іноземців. Серед них і Манор Соломон, який призупинив контракт із "гірниками" та став гравцем Фулхема.

Шахтар хоче судитися із Тоттенхемом

Цього літа ізраїльтянин має повернутися у Шахтар, але ФІФА продовжила термін дії правила і на наступний сезон. Тому Манор матиме змогу знову призупинити контракт.

На 23-річного вінгера претендує Тоттенхем. Втім генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін налаштований судитися зі "шпорами", якщо ті захочуть безкоштовно підписати Соломона.

Я зв'язався з Соломоном і його агентом, запросив його назад до нашого клубу. Я сказав, що він може зіграти всі ігри в Лізі чемпіонів та бути в стартовій одинадцятці. Але він не хоче. Явважаю, що Соломон залишиться в Англії. Не знаю, куди він перейде. Якщо він перейде в Тоттенгем, то ми розберемося зі "шпорами" в суді в цій справі. Ми платимо за нього великі гроші, а Тоттенхем в підсумку отримує його безкоштовно? Це несправедливо до нашого клубу. Ми точно підемо в суд і будемо захищати себе,

– заявив Палкін.

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Контракт Манора із Шахтарем діє до 31 грудня 2023 року. Тому якщо Соломон скористається "правилом ФІФА", він може фактично вільним агентом перейти у будь-який клуб.

Історія Манора Соломона