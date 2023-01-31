Молоденькі та перспективні: Шахтар підписав латиноамериканського нападника

Донецький Шахтар офіційно оформив трансфер юного форварда з Південної Америки. Легіонер не з Бразилії, та й взагалі перший у своєму роді в складі "гірників".

Венесуельський нападник Кевін Келсі офіційно став гравцем донецького Шахтаря. Латиноамериканець підписав довготривалий контракт з "гірниками".

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Шахтар підписав контракт з юним футболістом до 2028-го року. Про суму трансферу 18-річного гравця поки що невідомо, але Transfermarkt оцінює гравця в 100 тисяч євро. Келсі – перший в історії Шахтаря венесуельський футболіст. Гравець виступає на позиції форварда, тому стане конкурентом Траоре та Сікана.

Шахтар також намагається підписати іншого Кевіна, але вже з Бразилії та на позицію вінгера. Та поки "гірникам" не вдається знайти компромісу з Палмейрас.

Що відомо про Келсі