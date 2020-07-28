Нападник "Шахтаря" Владислав Вакула може провести наступний сезон за кордоном. У послугах перспективного футболіста зацікавлений угорський "Ференцварош".

Про інтерес "Ференцвароша" до форварда донецького клубу інформує Sport Arena.

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У трансфері зацікавлений Ребров

Повідомляється, що у переході 21-річного Вакули зацікавлений український тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров.

Вакула першу частину минулого сезону провів в оренді в "Маріуполі", де відіграв 19 матчів і забив 3 голи.

Взимку "Шахтар" повернув Владислава до свого складу, де він зіграв дві гри.

Чи реальний трансфер?

"Ференцварош" та "Шахтар" налагодили трансферні відносини. В оренді у "Ференцвароші" грало відразу декілька футболістів донецького клубу.

За підсумками минулого сезону "Ференцварош" викупив у "Шахтаря" Олександра Зубкова.

З гравців "Шахтаря" кольори угорського клубу протягом останніх років також захищали Іван Петряк і Данило Ігнатенко.

"Ференцварош" став чемпіоном Угорщини. Команда зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2020/2021.