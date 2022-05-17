Баєр робить щедру пропозицію "гірникам"

Талановитий лівий вінгер незабаром може покинути Україну. Влітку 2022 року Михайло Мудрик має реальний шанс перебратись у німецьку Бундеслігу.

До теми Гравець збірної України не проти перейти у Баєр: все залежить від Шахтаря

За футболістом збірної України спостерігають одразу два клуби з топових чемпіонатів – англійський Брентфорд та німецький Баєр. Однак Мудрик вже зробив свій вибір. Шальки терезів похилились у сторону Німеччини. Однією з переваг Баєра стало те, що у новому сезоні клуб виступатиме у Лізі чемпіонів, адже за підсумками Бундесліги посів третє місце.

Леверкузенський клуб готовий віддати за українського футболіста понад 20 мільйонів євро. Баєр запропонував гравцю Шахтаря довготривалий контракт до 2027 року.

Деталі. Контракт Мудрика з Шахтарем розрахований до кінця 2026 року.

У німецькому клубі з надією чекають на позитивний для себе результат у трансфері Мудрика.

Нагадаємо, що Михайло разом із Шахтарем став першим у сезоні-2021/2022, який через війну в Україні був достроково закінчений.

Стрімка кар'єра Михайла Мудрика