Баєр робить щедру пропозицію "гірникам"
Талановитий лівий вінгер незабаром може покинути Україну. Влітку 2022 року Михайло Мудрик має реальний шанс перебратись у німецьку Бундеслігу.
До теми Гравець збірної України не проти перейти у Баєр: все залежить від Шахтаря
За футболістом збірної України спостерігають одразу два клуби з топових чемпіонатів – англійський Брентфорд та німецький Баєр. Однак Мудрик вже зробив свій вибір. Шальки терезів похилились у сторону Німеччини. Однією з переваг Баєра стало те, що у новому сезоні клуб виступатиме у Лізі чемпіонів, адже за підсумками Бундесліги посів третє місце.
Леверкузенський клуб готовий віддати за українського футболіста понад 20 мільйонів євро. Баєр запропонував гравцю Шахтаря довготривалий контракт до 2027 року.
У німецькому клубі з надією чекають на позитивний для себе результат у трансфері Мудрика.
Нагадаємо, що Михайло разом із Шахтарем став першим у сезоні-2021/2022, який через війну в Україні був достроково закінчений.
Стрімка кар'єра Михайла Мудрика
- Михайло Мудрик – вихованець донецького футболу, який з команди U-17 перейшов у Шахтар-2 та майже одразу попрямував в оренду у київський Арсенал. Однак провів у столиці лише декілька місяців, після чого повернувся у команду з Донецька.
- Влітку 2020-го помандрував в оренду у чернігівську Десну, а вже у січні 2021-го почав залучатись до головної команди "гірників".
- За свою ще коротку кар'єру вже зірвав овації фанатів Реала на "Сантьяго Бернабеу" у Лізі чемпіонів.
- У снзоні-2021/2022 відіграв 19 матчів, у яких забив 2 голи та зробив 9 результативних передач.
- Своєю грою отримав дебютний виклик у збірну України, за яку вже відзначився першим голом у контрольному спарингу проти Боруссії Менхенгладбах. Михайло замкнув класну передачу від динамівця Миколи Шапаренка. Вінгер допоміг "синьо-жовтим" здобути перемогу у Німеччині з рахунком 1:2.