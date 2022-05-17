Байер делает щедрое предложение "горнякам"
Талантливый левый вингер вскоре может покинуть Украину. Летом 2022 года у Михаила Мудрика есть реальный шанс перебраться в немецкую Бундеслигу.
К теме Игрок сборной Украины не прочь перейти в Байер: все зависит от Шахтера
За футболистом сборной Украины наблюдают сразу два клуба из топовых чемпионатов – английский Брентфорд и немецкий Байер. Однако Мудрик уже сделал свой выбор. Шальки весов наклонились в сторону Германии. Одним из преимуществ Байера стало то, что в новом сезоне клуб будет выступать в Лиге чемпионов, ведь по итогам Бундеслиги занял третье место.
Леверкузенский клуб готов отдать за украинского футболиста более 20 миллионов евро. Байер предложил игроку Шахтера долговременный контракт до 2027 года.
В немецком клубе с надеждой ждут положительного для себя результата в трансфере Мудрика.
Напомним, что Михаил вместе с Шахтером стал первым в сезоне-2021/2022, который из-за войны войны в Украине был досрочно закончен.
Стремительная карьера Михаила Мудрика
- Михаил Мудрик – воспитанник донецкого футбола, который из команды U-17 перешел в Шахтер-2 и почти сразу отправился в аренду в киевский Арсенал. Однако провел в столице всего несколько месяцев, после чего вернулся в команду из Донецка.
- Летом 2020-го отправился в аренду в черниговскую Десну, а уже в январе 2021-го начал привлекаться в главную команду "горняков".
- За свою короткую карьеру уже сорвал овации фанатов Реала на "Сантьяго Бернабеу" в Лиге чемпионов.
- В сезоне-2021/2022 отыграл 19 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.
- Своей игрой получил дебютный вызов в сборную Украины, за которую отличился первым голом в контрольном спарринге против Боруссии Менхенгладбах. Михаил замкнул классную передачу от динамовца Николая Шапаренко. Вингер помог "сине-желтым" одержать победу в Германии со счетом 1:2.