Байер делает щедрое предложение "горнякам"

Талантливый левый вингер вскоре может покинуть Украину. Летом 2022 года у Михаила Мудрика есть реальный шанс перебраться в немецкую Бундеслигу.

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За футболистом сборной Украины наблюдают сразу два клуба из топовых чемпионатов – английский Брентфорд и немецкий Байер. Однако Мудрик уже сделал свой выбор. Шальки весов наклонились в сторону Германии. Одним из преимуществ Байера стало то, что в новом сезоне клуб будет выступать в Лиге чемпионов, ведь по итогам Бундеслиги занял третье место.

Леверкузенский клуб готов отдать за украинского футболиста более 20 миллионов евро. Байер предложил игроку Шахтера долговременный контракт до 2027 года.

Подробности. Контракт Мудрика с Шахтером рассчитан до конца 2026 года.

В немецком клубе с надеждой ждут положительного для себя результата в трансфере Мудрика.

Напомним, что Михаил вместе с Шахтером стал первым в сезоне-2021/2022, который из-за войны войны в Украине был досрочно закончен.

Стремительная карьера Михаила Мудрика