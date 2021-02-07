Шахтар опублікував відео усіх голів команди на зборах в Туреччині

Джерело:сайт Шахтаря
Донецький Шахтар після турецьких зборів повернувся до України. Під час зимових зборів команда провела вісім матчів, в яких забила лише 13 голів
Найкращим бомбардиром Шахтаря під час зимових зборів став Євген Коноплянка. Він відзначився чотири рази.
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За ці вісім матчів "гірники" двічі не зуміли відзначитися у воротах суперника – у грі проти Црвени Звезди (нічия 0:0) та Слована (поразка 0:1).
Нагадаємо, 5 лютого, після останнього матчу, Шахтар повернувся до України. Головний тренер команди Луїш Каштру дав футболістам два дні відпочинку. А вже у понеділок, 8 лютого, команда приступить до підготовки до найближчого матчу – 13 лютого на виїзді проти Колоса. Вже 18 лютого на донеччан очікує гостьовий матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі (Тель-Авів).