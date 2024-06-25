У Різника офіційно з'явився конкурент: Шахтар підписав молодого таланта Колоса

Шахтар оголосив про новий трансфер. "Гірники" підписали голкіпера Колоса та олімпійської збірної України Кіріла Фесюна.

Ще на початку травня з'явилися чутки, що Шахтар підписав Кіріла Фесюна за пристойну суму. За виручені кошти Колос планує підсилити команду.

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Фесюн офіційно в Шахтарі

Контракт голкіпера з клубом розрахований на 5 років.

Кіріл Фесюн розпочав свій футбольний шлях у чернігівській Юності, де навчався в академії з 2015 до 2019 року. Після цього він перейшов до полтавської Ворскли, де здобував досвід у юнацькій та молодіжній командах.

2021 рік став для Фесюна знаковим: він перейшов до Колоса та 18 вересня дебютував в УПЛ. У сезоні 2023/24 він завоював місце основного воротаря команди з Ковалівки.

Фесюн також активно виступає за збірну України. 2 липня 2021 року він дебютував у складі молодіжної збірної U21, де на цей момент провів 10 ігор. З весни 2024 року він захищає ворота олімпійської збірної U23, з якою у червні здобув перемогу на престижному міжнародному турнірі Tournoi Maurice Revello у Франції.

Кіріл Фесюн у сезоні-2023/2024 зіграв за Колос 29 матчів, у яких пропустив 31 м'яч та 12 разів залишав ворота "сухими".

Відзначимо, що голкіпер Колоса за підсумками сезону посів третю позицію у голосуванні за найкращого воротаря УПЛ.