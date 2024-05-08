Голкіпер Колоса та олімпійської збірної України Кирило Фесюн влітку стане гравцем Шахтаря. Клуб вже досяг домовленості щодо трансферу.

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Кирило Фесюн переходить у Шахтар

Молодий голкіпер залишить Колос вже влітку. Шахтар вже домовився про його трансфер і має сплатити команді з Ковалівки 3 мільйони євро.

Частину коштів з продажу Фесюна Колос спрямує на підсилення ігрового складу перед початком сезону-2024/2025.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Кирило Фесюн провів за Колос 26 матчів, у яких пропустив 24 голи та 12 разів ворота лишались "сухими".

Нараз Колос посідає 9 позицію в турнірній таблиці УПЛ, заробивши 29 балів. Водночас Шахтар є лідером чемпіонату.