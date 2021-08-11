"Шахтар – грізний суперник"

Головний наставник французів Ніко Ковач прокоментував наступного суперника у єврокубках. Хорватський спеціаліст пригадав матчі Шахтаря з Реалом у минулому сезоні.

Читайте також Старались обійти пресинг Генка, – Де Дзербі про виснажливий матч Шахтаря у Лізі чемпіонів

Перед поєдинком проти "гірників" Монако повинне зіграти ще стартовий матч Ліги 1 проти Лорьяну (13 серпня). Вже після цього французька команда готуватиметься до зустрічі з донеччанами: "Спочатку потрібно підготуватися до Лорьяну, а вже потім думати про Шахтар. У минулому сезоні ми побачили, яка це була класна команда, адже вони двічі обіграли мадридський Реал".

Ковач відзначив новий тренерський штаб донецького клубу та технічних бразильців. Хорватський тренер зазначив, що Шахтар – найскладніший суперник Монако, з яким доводилось зустрічатись його команді у кваліфікації.

Шахтар у двох матчах здолав бельгійський Генк з ідентичним рахунком 2:1.

"Вони фаворити, але ми віримо в свої сили"

Не забув Ковач і зробити декілька компліментів у сторону "гірників", назвавши донеччан фаворитами протистояння.

Шахтар – грізний суперник, який звик до ігор Ліги чемпіонів. Вони фаворити, але ми віримо в свої сили і свої якості. У минулому сезоні ми багато працювали, щоб потрапити у Лігу чемпіонів. Ми будемо щасливі зіграти в цьому матчі, але як тренер я в першу чергу зараз думаю про Лорьян,

– відповів наставник Монако.