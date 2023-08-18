Повернуть свято на стадіон: Шахтар офіційно гратиме домашні матчі Ліги чемпіонів у Німеччині

Донецький колектив визначився із домашньому ареною на євросезон 2023/2024. Стадіон уже давно не бачив престижних клубних турнірів.

Шахтар проводитиме матчі Ліги чемпіонів у Гамбурзі. "Гірникам" все ж вдалося домовитись із тамтешнім керівництвом.

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Донецький колектив знайшов де оселитися на нову єврокубкову кампанію. У "кротів" спершу відпав варіант із столицею Польщі Варшавою, оскільки на місцевій арені домашні поєдинки Ліги конференцій гратиме столична Легія. Також Шахтар самостійно забракував варіант із іншим польським містом Гданськом, оскільки кандидатура, яка була запропонована, не підійшла "гірникам".

Шахтар проводитиме домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/2024 в Гамбурзі, що в Німеччині, на арені "Фолькспаркштадіон". Донецький клуб досяг відповідної домовленості з ФК Гамбург, а УЄФА, в сою чергу, надала дозвіл на це. Український колектив вперше проводитиме домашні єврокубкові поєдинки у Західній Європі.

Місткість стадіону в Гамбурзі – 51 500 глядачів на міжнародних матчах (57 000 на поєдинках Бундесліги через дозволені стоячі місця). Арена зведена 1953-го року й повністю перебудована за проєктом архітектора Густава Оелснера у 1998-му році. Раніше стадіон мав назву "AOL Arena" та приймав матчі чемпіонату світу з футболу в Німеччині 2006-го року. На "Фолькспаркштадіоні" проводився перший в історії фінал Ліги Європи 2010 року-го, а також бій за титул чемпіона світу з боксу між Володимиром Кличком та Девідом Хеєм у 2011 році. До того ж "Фолькспаркштадіон" заявлено як арену, що прийматиме матчі Євро-2024 у Німеччині./

Ми дуже раді підтримати Шахтар та щасливі, що Гамбург стане місцем проведення топових міжнародних матчів. Що стосується інфраструктури та організації, ми можемо запропонувати Шахтарю знання і досвід, необхідні для Ліги чемпіонів. Через складні обставини, з якими доводиться боротися українським чемпіонам і країні загалом, ми доклали особливих зусиль, щоб бути адекватними партнерами стосовно соціальної відповідальності в місті Гамбург,

– сказав член правління німецького клубу Ерік Х'юер.

Варто відзначити, що про дати та порядок продажу квитків і пакетів Ліги чемпіонів на домашні матчі Шахтаря в Гамбурзі буде оголошено уже найближчим часом, а розклад поєдинків стане відомий після жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 31 серпня. "Гірники" під час розподілу команд по групах будуть знаходитись у третьому кошику.

Фанати Гамбурга не бачили єврокубків уже дуже багато років. Останнім виступи "динозаврів" на міжнародній арені датований сезоном 2009/2010. Тоді "містяни" дійшли до півфіналу Ліги Європи, де поступились англійському Фулхему.