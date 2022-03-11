Директор з комунікацій донецького клубу Юрій Свиридов зазначив, що на стадіоні у Львові облаштовують притулок для біженців. Там зможе поміститися 2-3 тисячі осіб.

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"Ми намагаємось бути корисними та організувати притулок у Львові, де є цей великий стадіон, який використовувався на Євро-2012.

Раніше ми грали тут у Лізі чемпіонів. У співпраці з місцевою владою ми організували притулок на 2-3 тисячі осіб. Якщо інші клуби захочуть взяти участь або надіслати речі – то ковдри, матраци, ліжка, подушки були б дуже корисними", – сказав Свиридов.

За словами фахівця, Бенфіка має відправити п'ять вантажівок з їжею, ліками та одягом. А польська Легія запропонувала власний стадіон, як центр для збору допомоги. Звідти усі необхідні речі відвозитимуть до Львова.

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