Через війну проти росії клуби УПЛ втратили більшість легіонерів. Особливо постраждав Шахтар, який попрощався з десятком іноземців.

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Також кілька легіонерів покинули склад Динамо. Мова про Вербіча, Де Пену та Вітіньо, тоді як Кендзьора вирішив залишитись. Також у розташування киян повернувся сенегалець Самба Діалло.

У мене п'ятирічний контракт з Динамо і зараз в Україні все виглядає стабільно. Крім того, ми граємо в Лізі Європи. Були й інші пропозиції, але клуб мені особисто подзвонив по телефону. Тому мої агенти зробили вибір і я вирішив зі своїм оточення залишитись там на якийсь час,

– пояснює свій вибір Самба.

Чим запам'ятався Діалло

19-річний сенегалець засвітився у минулому сезоні у складі юнацької команди Динамо. У 17-ти матчах півзахисник забив аж 18 голів, в тому числі у Юнацькій Лізі УЄФА. Там він разом з киянами дійшов до 1/8 фіналу.

Нагадаємо, що Динамо вкрай невдало почало сезон 2022/2023. Кияни програли обидва стартових поєдинка чемпіонату України (0:3 від Дніпра-1 та 2:3 від Зорі), а також вилетіли із Ліги чемпіонів.

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У раунді плей-офф кваліфікації "біло-сині" без шансів поступились Бенфіці та опустились в Лігу Європи. Там Динамо свій перший матч також програло – 1:2 від Фенербахче.