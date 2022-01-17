Коноплянка активно веде переговори з керівництвом Дніпра-1 і може стати футболістом клубу до закриття зимового трансферного вікна.

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Повідомляється, що один із найкращих бомбардирів в історії збірної України готовий піти на скорочення зарплати заради підписання з Дніпром-1 довгострокового контракту.

За даними ЗМІ, Коноплянка може перейти у Дніпро-1 безкоштовно. Зазначається, що Шахтар, найімовірніше, надасть футболісту статус вільного агента, щоб не платити йому зарплату за півроку контракту.

Реакція президента Дніпра-1​

Президент Дніпра-1 Юрій Береза ​​прокоментував можливий перехід 32-річного півзахисника Шахтаря Євгена Коноплянки до дніпровського клубу.

"Ми контактуємо з багатьма футболістами. Коноплянка – легенда дніпровського футболу, але поки що досить рано говорити про те, що він може перейти до Дніпро-1.

Чи хотіли б його бачити в команді? Можливо, раніше – так. Зараз у нас досить потужний підбір виконавців, але двері у Дніпро-1 ні для кого не зачинені. Проте на сьогоднішній день ми шукаємо виконавців, які можуть прийти до нас у статусі вільних агентів та просять адекватну заробітну плату", – сказав Береза.

Кар'єра Коноплянки