Шахтар відмовився від призначення скандального тренера з проросійською позицією

Олексій Гай не отримає запрошення до штабу Патріка ван Леувена через резонансну реакцію суспільства. При цьому спеціаліст вже пішов з Чорноморця, тому по суті залишився біля розбитого корита.

На днях Україну сколихнула звістка про призначення Олексія Гая у Шахтар. Деякі українські ЗМІ повідомили, що ексхавбек стане асистентом Патріка ван Леувена.

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Спеціаліста навіть помітили на тренерській лаві під час товариського матчу між Аяксом та Шахтарем. Втім ультрас донеччан категорично виступили проти призначення Олексія.

Шахтар відмовився від Гая

Причиною стали антиукраїнські заяви та дії Гая вже під час війни з Росією. Схоже, що репутаційні ризики таки зупинили Шахтар у запрошенні Олексія.

Ютуб-канал KDK повідомляє, що "гірники" не будуть призначати Гая у тренерський штаб ван Леувена. Причиною стали саме гнівна реакція з боку футбольної спільноти.

Футбольна кар'єра Олексія

Донедавна Гай працював асистентом Романа Григорчука в Чорноморці. Але клуб вже попрощався із Олексієм. Під час своєї ігрової кар'єри хавбек 13 років віддав Шахтарю. З ним він виграв по шість чемпіонств та Кубків України, а також Кубок УЄФА-2009.

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Крім цього, хавбек виступав за Іллічівець, Чорноморець, Олімпік, азербайджанську Габалу та російську Кубань. Також на його рахунку 29 матчів за збірну України та один гол.

Головні зашквари Олексія Гая: