Бразильський клуб вже відмовився продавати Бабі в італійський Дженоа за 10 мільйонів євро. Керівництво Атлетіко Паранаенсе вважає, що 23-річний нападник коштує мінімум 15 мільйонів.

Дивіться також Стартував продаж квитків на матч за Суперкубок України Шахтар – Динамо: де придбати

Також бразильські ЗМІ заявляють про інтерес до гравця з боку португальського Спортинга. Зазначимо, що 30 відсотків прав на гравця володіє агентству Serra Macaense.

До слова. Шахтар вже підписав трьох новачків в це літнє міжсезоння: Педріні перейшов з Бенфіки, Марлон на Україну змінив італійський Сассуоло, а Траоре приєднався до "гірників" після Аякса.

Що відомо про Матеуса Бабі