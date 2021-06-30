Бразильський клуб вже відмовився продавати Бабі в італійський Дженоа за 10 мільйонів євро. Керівництво Атлетіко Паранаенсе вважає, що 23-річний нападник коштує мінімум 15 мільйонів.
Дивіться також Стартував продаж квитків на матч за Суперкубок України Шахтар – Динамо: де придбати
Також бразильські ЗМІ заявляють про інтерес до гравця з боку португальського Спортинга. Зазначимо, що 30 відсотків прав на гравця володіє агентству Serra Macaense.
Що відомо про Матеуса Бабі
- В 2021 році Матеус Бабі провів за Атлетіко Паранаенсе 18 матчів у всіх турнірах, забив п'ять голів і відзначився однією результативною передачею.
- Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця в 2 мільйони євро.